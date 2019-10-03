Захарова обвинила Запад в двойных стандартах

В качестве примера она напомнила об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Запада в двойных стандартах в борьбе с дезинформацией на сессии медиаконференции RT Media talk.

В качестве примера она привела ситуацию с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании. Дипломат отметила, что считает невозможным проводить форум о защите журналистики в стране, где задержали человека, который говорил правду о многих важных событиях.

Ранее отец Джулиана Ассанжа сообщил, что его сына истязают в тюрьме Великобритании.