Пласидо Доминго уволился с поста главы оперы Лос-Анджелеса из-за домогательств

Один из самых известных оперных певцов современности, Пласидо Доминго, ушёл с поста руководителя оперы Лос-Анджелеса на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает AP.

— Недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой моя способность служить любимому делу была поставлена ​​под угрозу, — приводит агентство текст заявления певца.

Ранее журналисты опубликовали серию статей, в которых взяли интервью в общей сложности у 20 женщин, которые заявили, что оперная знаменитость Доминго сексуально преследовал их как на работе, так и вне её, и склонял к интимной близости, якобы угрожая сложностями на работе, которые он может устроить.

Вскоре после этого сразу несколько оперных залов, где Доминго выступал на постоянной основе, решили отказаться от его концертов, в том числе и нью-йоркская Метрополитен-опера, которой он посвятил более 50 лет подряд.