Подписанная Киевом, а также другими участниками конфликта на востоке Украины "формула Штайнмайера" по сути является уступкой в сравнении с первоначальными требованиями минского процесса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Изначально текст предполагал сначала закон об особом статусе и фиксацию этого статуса в конституции, а потом проведение выборов, — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

Глава ведомства отметил, что ранее против особого статуса Донбасса очень активно выступал экс-президент Украины Пётр Порошенко, который в ходе встреч "нормандского формата" заявлял, что не может даже представить себе такой ситуации, "потому что откуда я знаю, кого там выберут".

Подписанный же документ подразумевает автоматическое временное введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день выборов. После голосования он будет введён уже на постоянной основе, но только после публикации отчёта ОБСЕ о признании голосования состоявшимся.

Ранее Лайф сообщал, что после "технических проблем" Украина всё же подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Это решение поприветствовали в Кремле, а также самих непризнанных республиках. Однако в Киеве событие встретили протестными акциями и призывами к отставке "сдавшего страну" президента Зеленского.

Сам же глава Незалежной ранее заявлял, что подписание документа не приведёт к "капитуляции" Украины. Напомнил о своей роли в разжигании войны на востоке страны и экс-глава государства Пётр Порошенко, который выразил обеспокоенность тем, что после урегулирования конфликта с России будут сняты санкции.