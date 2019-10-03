США могут ввести пошлины на вино и сыр из Евросоюза из-за дела Airbus

Арбитр ВТО разрешил Вашингтону применить ответные меры к Евросоюзу на сумму в 7,5 миллиарда долларов в год.

Власти США хотят ввести пошлины на вино и сыры из Европейского союза, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Sky TG24.

Вероятность введения пошлин появилась на фоне решения Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus.

Арбитр ВТО разрешил США применить ответные меры к ЕС на сумму в 7,5 миллиарда долларов в год.

— Мы в скором времени начнём работать над тем, каким будет наш ответ, — сказал Помпео.

В апреле власти США уже рассматривали вопрос о введении пошлин на товары из ЕС. В списке риска была продукция Франции, Германии, Испании и Великобритании.