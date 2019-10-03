На Земле Франца-Иосифа нашли череп арктического единорога

Останки животного станут экспонатом музея при национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске.

На архипелаге Земля Франца-Иосифа был найден череп кита-нарвала, рог которого размером с человеческий рост и весом более 20 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

— Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу, — рассказала сотрудница нацпарка Дарья Антуфьева.

Столь крупная находка останков китообразных стала первой за последние десять лет. Как рассказали сотрудники нацпарка, обнаружить останки кита-нарвала — большая редкость, поскольку эти животные обычно умирают в воде. Их тела или тонут, или волнами выбрасываются на берег отдалённых от человека территорий. На суше шторм и холод уничтожают тела полностью в течение нескольких лет.

Сейчас находка изучается биологами и генетиками. Затем останки нарвала станут экспонатом музея при национальном парке "Русская Арктика" в Архангельске.