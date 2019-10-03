Продавец электроники чуть не лишился пальца ради продаж — видео

Потенциальный победитель конкурса "Лучший продавец-консультант" по версии интернет-пользователей, готовый даже рискнуть здоровьем ради увеличения продаж, был обнаружен в одном из магазинов электроники в Сочи.

Как видно на оказавшейся в Сети записи с камер видеонаблюдения, молодой человек, стоя у кассы, очевидно, рассказывает женщине рядом о преимуществах и сильных сторонах блендера, который находится у него в руках и включён в розетку.

В какой-то момент молодой человек решает продемонстрировать товар в деле и засовывает палец прямо в крутящиеся лезвия, о чём очень быстро жалеет.

Видно, что мимолётное касание оказалось очень болезненным, мужчина одёрнул руку и убежал в неизвестном направлении, оставив красные капли на столе, полу и, судя по реакции покупательницы, на ней тоже.

По неподтверждённым данным, женщина решила уточнить, почему у работающего блендера не видно лезвий и почему он необычно жужжит. Купила ли она в итоге товар — не уточняется.