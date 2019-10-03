При крушении бомбардировщика времён Второй мировой в США погибло 7 человек

Ещё шестеро пострадавших были госпитализированы, трое из них — в критическом состоянии.

Жертвами крушения бомбардировщика времён Второй мировой войны в аэропорту Брэдли в Коннектикуте стали не менее семи человек. Об этом информирует телеканал NBC.

На борту самолёта B-17 было 13 человек: 10 пассажиров и трое членов экипажа. В подсобном здании, в которое влетел бомбардировщик, находился сотрудник техперсонала аэропорта. NBC отмечает, что шестеро пострадавших были госпитализированы, трое из них — в критическом состоянии.

Бомбардировщик взлетел утром в среду, 2 октября. Через девять минут пилоты сообщили о проблемах с самолётом, который "не мог набрать нужную высоту". Экипаж пытался совершить посадку, однако потерял управление. Через десять минут после взлёта B-17 врезался в подсобку, где хранились средства против обледенения.

Bradley Airport is closed after a vintage WWII plane crashes! Get the latest! ---> https://t.co/EcJiFDaHpK pic.twitter.com/9KUy7u16mq — KISS 95-7 (@kiss957) October 2, 2019

B-17, известный как "Летающая крепость", разрабатывался в 1930-е годы компанией Boeing. Было построено более 12,7 тысячи таких самолётов разных модификаций. Они эксплуатировались до 1945 года.

Разбившийся B-17 принадлежал частному фонду Collings Foundation, занимающемуся сохранением образцов авиатехники и автомобилей, которые сыграли значимую роль в истории.