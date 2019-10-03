Приходько заявил, что Россия готова стать партнёром Кубы по мирному атому

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит двустороннее сотрудничество с лидером республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Россия готова стать стратегическим партнёром Кубы по мирному атому, если власти страны изменят свою позицию по созданию атомных электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Аппарата Правительства РФ Сергея Приходько.

По его словам, Куба не планирует создавать атомную энергетику в стране.

— Если это решение будет пересмотрено, то, конечно, Россия будет готова стать стратегическим партнёром Кубы на этом направлении, — сказал Приходько.

Он отметил, что сейчас между Россией и Кубой выполняется действующее "рамочное" межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Такой договор позволяет обсуждать любые вопросы, затрагивающие интересы обеих стран.

Приходько добавил, что сейчас обсуждается целый ряд проектов в области так называемого неэнергетического применения мирного атома.

— Конкретно речь идёт об использовании ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве, — сказал он.

Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит двустороннее сотрудничество с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в вопросах торговли, энергетики и других сфер. Визит главы правительства РФ пройдёт с 3 по 4 октября.