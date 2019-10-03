В Петербурге откроются три новые станции метро

Сроки ввода участка неоднократно переносились из-за того, что не было уверенности в его работе во внештатных ситуациях.

Сегодня, 3 октября, будут открыты для пассажиров три новые станции Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга — "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Об этом сообщили в администрации губернатора Северной столицы.

Сроки ввода данных станций неоднократно переносились из-за того, что не было уверенности по их работе во внештатных ситуациях. Как отмечал Александр Беглов, занимавший тогда должность врио главы Петербурга, после посещения станций, безопасность пассажиров важнее, поэтому станции поработают в тестовом режиме, без пассажиров.

В ходе тестового режима эксплуатации участка Фрунзенского радиуса от станции "Международная" до станции "Шушары" все замечания контролирующих органов устранены и было выдано разрешение на ввод данного участка в эксплуатацию.