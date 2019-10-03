В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

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Фестиваль Comic Con Russia (архив). Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

Специальными гостями мероприятия станут Эндрю Скотт, Мадс Миккельсен и Тэд Стоунс.

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.

Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".

Специальными гостями мероприятия станут исполнитель роли Мориарти в сериале "Шерлок" Эндрю Скотт, известный датский актёр Мадс Миккельсен, а также автор идеи мультфильма "Чёрный плащ" Тэд Стоунс, сообщила пресс-служба мероприятия.

Скотт и Миккельсен выступят на сцене, примут участие в фотосессиях, а также дадут автографы поклонникам.

На фестивале покажут сериал Dead of Night Тимура Бекмамбетова и Snapchat, состоится презентация фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука, а также "Караморы" Данилы Козловского, будут представлены и другие картины.

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