В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Специальными гостями мероприятия станут исполнитель роли Мориарти в сериале "Шерлок" Эндрю Скотт, известный датский актёр Мадс Миккельсен, а также автор идеи мультфильма "Чёрный плащ" Тэд Стоунс, сообщила пресс-служба мероприятия.
Скотт и Миккельсен выступят на сцене, примут участие в фотосессиях, а также дадут автографы поклонникам.
На фестивале покажут сериал Dead of Night Тимура Бекмамбетова и Snapchat, состоится презентация фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука, а также "Караморы" Данилы Козловского, будут представлены и другие картины.
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