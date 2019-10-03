Актриса из "Властелина колец" предложила сделать Гэндальфа женщиной

Женщина считает, что пора нарушать традицию, по которой в основе произведений часто лежит патриархат.

Актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить женщину на роль Гендальфа, сообщает Digital Spy.

— В основе древних легенд и мифов зачастую лежит патриархальный мир, пора нарушить эту традицию. Почему бы продюсерам не пригласить на роль Гэндальфа, например, актрис Айлин Эткинс, Джуди Денч или Мэгги Смит, — сказала она, напомнив, что Гамлеты-женщины в истории уже были.

Ранее известный по ролям Боромира во "Властелине колец" и Эддарда Старка в "Игре престолов" актёр Шон Бин заявил, что больше не хочет гибели своих персонажей в последующих картинах, потому что иначе его участие в съёмках становится уже своего рода спойлером.