В Дербенте нетерпеливый пациент убил стоматолога из-за зубной боли

На месте трагедии был обнаружен сувенирный кинжал, который, видимо, и послужил орудием убийства.

Неизвестный мужчина убил стоматолога в Дербенте, Республика Дагестан. Об этом пишет республиканское МВД России на своей странице в соцсети Instagram.

По данным полиции, рано утром в дом к врачу постучался человек и пожаловался на сильную зубную боль. На предложение обратиться за помощью в рабочее время он заявил, что не может больше терпеть. Стоматолог согласился принять пациента, после чего и был убит. Тело 35-летнего медика было найдено во дворе дома.

Отмечается, что мужчина скончался от проникающего удара острым предметом в грудную клетку. На месте трагедии был обнаружен сувенирный кинжал, который, видимо, и послужил орудием убийства. Подозреваемый объявлен в розыск.