Случайно убившая темнокожего соседа полицейская из США получила срок

Бывшая сотрудница полиции Далласа, 31-летняя Амбер Гайджер была приговорена к 10 годам заключения за то, что по убила своего соседа Ботэма Шема Джина, когда по ошибке зашла в его квартиру вместо своей. Об этом сообщает NBC.

Трагическая ситуация сложилась ещё в сентябре 2019 года, когда Гайджер вернулась домой после 12-часовой смены, но в "своей квартире" обнаружила незнакомого темнокожего мужчину, который сидел на диване перед телевизором с "миской ванильного мороженого".

Как рассказала офицер, она воспользовалась своим электронным ключом, чтобы открыть дверь, но та была не заперта. Подозревая неладное, она зашла в помещение и достала служебное оружие. Увидев незнакомца, женщина заявила, что боится за свою жизнь, и выстрелила. Согласно результатам экспертизы, в этот момент мужчина либо лежал съёжившись на диване, либо вставал с него.

Защита экс-полицейской настаивала на том, что женщина ошиблась этажом и изначально не имела мотива к убийству, и склоняли суд к версии трагического недоразумения. В свою очередь обвинение предоставило фрагменты переписок и комментариев из социальных сетей Гайджер, в которых она весьма едко отзывалась про афроамериканцев.

Несмотря на неоднозначность ситуации, родной брат погибшего Брандт Джин прямо в зале суда признался, что за прошедшее с момента утраты время простил Гайджер и на самом деле не хочет, чтобы она отправлялась за решётку. После этих слов он попросил у судьи разрешения обнять обвиняемую.

What a moment in the courtroom, just now. Botham Jean's brother Brandt took the opportunity to forgive Amber Guyger, tell her to devote her life to Christ, and then asked the judge if he could give Guyger a hug.



The judge, wiping tears from her eyes, allowed the moment to happen pic.twitter.com/rxo6sNOwa7 — Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) 2 октября 2019 г.

— Я не собирался говорить это перед моей семьей, но я даже не хочу, чтобы вы отправлялись в тюрьму. Я хочу лучшего для вас, потому что знаю, что этого хотел бы Ботам, — сказал он, отметив что говорит только от своего имени, а не всей семьи.

Изначально прокуроры просили для подозреваемой 28 лет тюремного заключения, что слегка символично, ведь именно столько лет могло исполниться погибшему, однако после пяти часов обсуждения присяжные решили иначе. Отмечается, что женщина ещё может обзаловать это решение в вышестоящем суде.