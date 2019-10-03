СМИ сообщили о ракетном обстреле "зелёной зоны" в Багдаде

Вслед за атакой сработали сирены воздушной тревоги, о раненых и разрушениях информации не поступало.

Самый охраняемый район Багдада, так называемая зелёная зона, где находятся иностранные посольства и правительственные учреждения, подвергся этой ночью ракетному обстрелу. Об этом информирует Al Arabiya.

По данным телеканала, разорвалось как минимум два снаряда. Один из них упал недалеко от здания турецкого посольства. Вслед за атакой сработали сирены воздушной тревоги. О раненых и разрушениях информации не поступало.

В свою очередь Reuters со ссылкой на очевидцев также информирует минимум об одном взрыве, прогремевшем в "зелёной зоне".

В иракской столице уже второй день происходят волнения и беспорядки. Сотни протестующих накануне попытались прорваться через блокированный подразделениями МВД мост Аль-Джумхурия к "зелёной зоне". Протестующие также перекрыли трассу, ведущую в международный аэропорт.

Премьер-министр государства Адель Абдель Махди объявил в столице комендантский час, начинающий действовать с 05:00.