СМИ: Данные более 60 миллионов клиентов Сбербанка оказались в Сети

Персональные данные 60 миллионов россиян оказались в открытом доступе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на компанию DeviceLock.

По информации издания, утечка затрагивает интересы порядка 60 миллионов россиян, предположительно, клиентов Сбербанка, чьи детальные персональные данные и подробная финансовая информация оказались выгружены в Сеть в августе на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором.

Близкий к Центробанку источник газеты предположил, что данный инцидент является выгрузкой базы Сбербанка. По словам другого собеседника, информацию мог выгрузить имевший к ней административный доступ.

Как сообщил газете основатель DeviceLock Ашот Оганесян, он проверил 240 записей из базы и "может подтвердить, что в них есть данные реальных людей, у которых есть карточные счета в Сбербанке".

В свою очередь в Сбербанке изданию заявили, что объём похищенных данных "невозможен, поскольку общий объём активных кредитных карт в несколько раз меньше". Также украденная информация не позволит списать деньги с карт клиентов, поскольку в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается СМС-паролем.