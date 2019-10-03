Эксперты рассказали, как подорожают продукты в России

В частности, стоимость сахара может возрасти в связи с увеличением себестоимости сырья, топливных расходов и ростом издержек производства.

Подорожание продуктов питания по итогам этого года будет составлять 3–3,5%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

По информации АКОРТ, в октябре-ноябре подорожание будет затрагивать в первую очередь мясо птицы, яйца и сахар из-за сезонного фактора. Также в ассоциации заявили, что за восемь месяцев текущего года продукты подорожали уже на 1,7%, а, согласно оценкам торговых сетей, до конца года подорожание может составить ещё 2%. В частности, как пишет издание, стоимость сахара может возрасти в связи с увеличением себестоимости сырья, топливных расходов и ростом издержек производства.

Впрочем, рост стоимости продуктов не будет резким, указали в АКОРТ.

Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости Ассоциация компаний розничной торговли

В свою очередь замначальника Управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Ирина Епифанова сказала, что цены на яйца, сахарный песок и мясо птицы снизились по сравнению с январём этого года и ведомство не видит никакого повода для подорожания.