В США могут начать собирать образцы ДНК у мигрантов

Американские власти намерены начать собирать образцы ДНК у мигрантов и просителей убежища для внесения их в базу данных о преступниках. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

Согласно оценке издания, новая мера, если будет принята, может распространиться примерно на 40 тысяч человек, находящихся в специальных центрах содержания на территории Штатов. Таким образом, будет значительно расширена база данных, контролируемая Федеральным бюро расследований. Ранее в ней содержались только данные о людях, которым как минимум были предъявлены обвинения в совершении преступлений.

Газета отмечает, что процедуре сбора образцов ДНК будут подвергаться и дети, а также те, кто просит предоставить убежище на законных основаниях. Издание цитирует юристов, которые полагают, что возможное введение подобной меры вызывает вопросы насчёт защиты личных данных.