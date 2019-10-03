Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат

Только за последний год из отделения из-за недостаточной оплаты труда и перегрузок ушло пять врачей.

Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат. Соответствующее обращение записала заведующая отделением Ирина Петрова, его опубликовал YouTube-канал организации "Альянс врачей".

По словам Петровой, только за последний год из-за низких зарплат и тяжёлой перегрузки из отделения ушло пять врачей. Врач утверждает, что медикам приходилось обращаться в различные инстанции, однако это не дало результата и пришлось отказаться от переработок.

— Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу, — пояснила Петрова.

Медперсонал требует оплатить дополнительную работу вместо временно отсутствующего коллеги в размере 500 рублей за час ночью и 300 рублей за час днём. Кроме того, медики требуют нанять новых работников вместо уволившихся.

Главврач больницы Виктор Гневашев в свою очередь попросил сотрудников "оставить документы", чтобы изучить их вместе с юристами и дать "мотивированный ответ". Администрация медучреждения сказала врачам возвращаться "обратно в свою Москву".

Недавно подобная ситуация произошла в онкологическом центре имени Блохина, где врачи заявили о массовом увольнении из-за сокращения зарплат. Однако руководство медучреждения урегулировало эту ситуацию.