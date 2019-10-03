На Тайване под обломками рухнувшего моста нашли пять тел

На Тайване найдены тела пяти человек, которые погибли в результате обрушения моста на восточном побережье страны, передаёт Associated Press.
Двое погибших оказались индонезийцами, один — филиппинцем, личности других жертв трагедии не установлены. По предварительной информации, все они работали на тайваньских рыболовных судах.
Для извлечения двух лодок из-под моста, обрушившегося 1 октября, была развёрнута плавучая платформа, третью лодку достали накануне.
В результате обрушения десять человек, в том числе тайваньский водитель рухнувшей с моста автоцистерны, были госпитализированы. Другие девять — филиппинские и индонезийские рыбаки — в тяжёлом состоянии.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Мост длиной 140 метров и высотой 18 метров открыли в 1998 году. Он заменил более низкий пролёт, не позволявший проходить под ним крупным судам.
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