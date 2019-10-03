На Тайване под обломками рухнувшего моста нашли пять тел

Тело ещё одного погибшего, который находился в рыбацкой лодке под конструкцией в момент ЧП, всё ещё не найдено.

На Тайване найдены тела пяти человек, которые погибли в результате обрушения моста на восточном побережье страны, передаёт Associated Press.

Двое погибших оказались индонезийцами, один — филиппинцем, личности других жертв трагедии не установлены. По предварительной информации, все они работали на тайваньских рыболовных судах.

Для извлечения двух лодок из-под моста, обрушившегося 1 октября, была развёрнута плавучая платформа, третью лодку достали накануне.

В результате обрушения десять человек, в том числе тайваньский водитель рухнувшей с моста автоцистерны, были госпитализированы. Другие девять — филиппинские и индонезийские рыбаки — в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Мост длиной 140 метров и высотой 18 метров открыли в 1998 году. Он заменил более низкий пролёт, не позволявший проходить под ним крупным судам.