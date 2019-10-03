Британка обнаружила смертельное заболевание на фотографии сына

Ребёнка отправили в больницу Лондона, где ему провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии.

Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.

33-летняя Стейси Деклерк смотрела фотографии своего шестимесячного сына Броуди и заметила в его правом глазу неестественный бледный отблеск. Женщина попыталась найти объяснение этому в Сети.

— Всё сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии, — пояснила она.

Когда зрение у ребёнка ухудшилось, женщина отвела его к врачу. После анализов и УЗИ глаза медики предположили, что у Броуди злокачественная опухоль сетчатки глаза. Через неделю диагноз подтвердился.

Как рассказали врачи, у мальчика оказалась опасная стадия болезни. Вероятность удаления глаза составляла 60%.

Ребёнка отправили в больницу Лондона, где ему провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии. Мальчик потерял брови и ресницы, однако опухоль уменьшилась.

Теперь малыш будет находиться под постоянным присмотром врачей, пока ему не исполнится пять лет.

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