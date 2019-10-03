Шесть человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

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Не менее шести человек погибли, 19 пострадали в результате падения автобуса в реку в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщает ANI.

ЧП произошло в районе Райсен в ночь на четверг, когда многие пассажиры спали. По неустановленной причине водитель не справился с управлением при пересечении моста, вследствие чего, пробив ограждение, машина рухнула в реку.

Об аварии почти сразу узнали местные жители, которые вызвали правоохранителей и, не дожидаясь приезда спасателей, сами попытались достать из автобуса раненых.

По последним данным, один из пассажиров в критическом состоянии. Все раненые доставлены в медучреждения, им оказывается медицинская помощь. Личности большинства погибших из-за тяжести травм установить пока не удалось.

Ведётся расследование трагедии.

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