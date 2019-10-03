Синоптики обещают москвичам "майскую" погоду в четверг

В четверг, 3 октября, москвичей порадует солнечная погода, а температура воздуха повысится ещё больше, чем вчера. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, этому поспособствовал "относительно солнечный" антициклон, который принёс тепло из Средиземного моря. Сегодня в столице воздух прогреется до +18…+20°, в Подмосковье — до +16…+21°.

Ветер южный 4−9 м/с с усилением во второй половине дня. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 мм рт. ст. Осадки не ожидаются.

Отмечается, что в этот период температура воздуха в Москве превышает многолетние показатели на 10 градусов и больше соответствует майским нормам. Подобное природное явление в столице встречается примерно один раз в десятилетие.