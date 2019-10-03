Эксперты рассказали россиянам, как сэкономить на оплате отопления

Самым эффективным способом сэкономить на оплате отопления в России является установка индивидуального счётчика. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал заместитель директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.
— Только индивидуальный счётчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла, — отметил эксперт.
Другой метод предусматривает коллективную экономию в пределах дома: для его реализации необходимо установить два прибора (общедомовой и автоматизированный индивидуальный счётчики), поясняет профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.
Также отмечается, что любые счётчики окажутся бесполезны, если в доме постоянно распахнуты окна или текут трубы. По словам экспертов, особенно это актуально для тех, кто живёт в частных домах или обогревается с помощью электричества.
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