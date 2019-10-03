Эксперты заявили о "русском чуде" в сфере карточных платежей

Также они считают, что в РФ бесконтактные платежи адаптировались более успешно, чем в других странах.

Количество безналичных карточных транзакций в России за период с 2010 по 2018 год увеличилось почти в 30 раз, превысив аналогичный показатель в других европейских странах. Об этом сообщается в докладе международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

— По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трёхкратный рост, — цитирует управляющего директора и партнёра BCG Макса Хаузера РБК.

По мнению экспертов, такого результата удалось добиться благодаря сочетанию дешёвого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и значительных инвестиций в технологии.

Отмечается, что в период с 2010 по 2018 год рост объёма платежей в России в среднем составлял около 22,1%. По прогнозам специалистов, в 2019−2028 годах этот параметр сократится до 11,8%, однако страна по-прежнему сохранит лидерство среди рассмотренных в докладе 58 стран.

Эксперты полагают, что на европейском рынке рост карточных платежей составит около 5,9% в год. При этом на западноевропейском рынке показатель увеличится на пять процентов, а на восточноевропейском — на 7,4%.

В отчёте компании также отметили, что благодаря "русскому чуду" страна стала крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по количеству защищённых токенизированных транзакций.

Также специалисты выразили мнение, что бесконтактные платежи и платежи с помощью мобильных телефонов в РФ адаптировались более успешно, чем в других странах.

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