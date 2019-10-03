Школьники окунули солиста детского ансамбля Ильи Резника головой в унитаз

В Москве ученики старших классов окунули головой в унитаз участника детского ансамбля Ильи Резника "Маленькая страна". Видеоролик с издевательствами распространился в социальных сетях.
Классная руководительница пострадавшего мальчика Наталья Любарская рассказала Лайфу, что ребёнок учится в седьмом классе.
— Всю ночь мне приходили разные сообщения. Это мой мальчик, с моего класса. Он поёт в ансамбле у Ильи Резника. Он во многих песнях солирует, и по телевизору его показывают. Он учится в седьмом классе, а кто издевался над ним — это наши восьмиклассники, — рассказала учительница.
Любарская подчеркнула, что виновники будут очень серьёзно наказаны. В Департаменте образования и науки Москвы сообщили Лайфу, что по данному факту проводится проверка.
— Подобные инциденты недопустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении департамента.
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