Школьники окунули солиста детского ансамбля Ильи Резника головой в унитаз

Классная руководительница мальчика рассказала Лайфу, что ребёнок солирует во многих песнях и его даже показывают по телевизору.

В Москве ученики старших классов окунули головой в унитаз участника детского ансамбля Ильи Резника "Маленькая страна". Видеоролик с издевательствами распространился в социальных сетях.

Классная руководительница пострадавшего мальчика Наталья Любарская рассказала Лайфу, что ребёнок учится в седьмом классе.

— Всю ночь мне приходили разные сообщения. Это мой мальчик, с моего класса. Он поёт в ансамбле у Ильи Резника. Он во многих песнях солирует, и по телевизору его показывают. Он учится в седьмом классе, а кто издевался над ним — это наши восьмиклассники, — рассказала учительница.

Любарская подчеркнула, что виновники будут очень серьёзно наказаны. В Департаменте образования и науки Москвы сообщили Лайфу, что по данному факту проводится проверка.

— Подобные инциденты недопустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении департамента.