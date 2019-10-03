В 96 км от Москвы нашли трёх пропавших школьников — они просто "ушли в поход"

Тринадцатилетних подростков, которые не вернулись из школы домой, искали двое суток.

Трёх пропавших семиклассников из Новой Москвы нашли в 96 километрах от столицы, в деревне Блазново. Подростки решили отправиться в поход, но никому из взрослых об этом не сказали, сообщает телеграм-канал Mash.

13-летние школьники после уроков выключили телефоны и отправились в поход до Рузы: ночевали в лесу и спали по очереди. При этом родители о планах путешественников не знали.

В деревне Блазново, в 96 километрах от Москвы, ребята зашли погреться в магазин, где и рассказали о своём путешествии.

Напомним, трое семиклассников из Новой Москвы 1 октября ушли из школы и не вернулись домой. Родители не могли до них дозвониться. Подростков искали двое суток.