Бездомная эмигрантка из РФ, поразившая американцев вокалом, запишет свой диск

Первая пластинка Эмили под названием "Рай" (Paradise) будет выпущена на лейбле Diamond, Silver Blue Records.

Бездомная и безработная эмигрантка из России, поразившая очевидцев из Лос-Анджелеса и пользователей соцсетей своим вокалом, получила предложение на запись профессионального диска. Об этом сообщает портал ТМZ.

Благодаря мастерскому исполнению арии из оперы "Джанни Скикки" итальянского композитора Джакомо Пуччини 52-летняя Эмили Замурка (Emily Zamourka) получила предложение от известного американского музыкального продюсера Джоэля Даймонда.

Дважды номинированный на престижную премию Grammy, продюсер был настолько впечатлён кадрами её пения на одной из станций лос-анджелесского метро, что предложил ей контракт. Даймод, выпустивший десятки пластинок, попавших в топы музыкальных чартов, намерен создать с Эмили альбом на пересечении классической и электронно-танцевальной музыки.

Ранее Лайф писал о том, что ролик с пением Эмили в метро, слитый в Сеть местными офицерами полиции, сразу стал вирусным. Увидев эту запись, член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускайно уже успел пригласить женщину выступить на открытии фестиваля итальянского наследия "Маленькая Италия".