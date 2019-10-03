Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днём германского единства

Российский лидер Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера с Днём германского единства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Объединение Германии — событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами, — подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность, что развитие российско-немецкого сотрудничества в разных областях отвечает коренным интересам народов стран всей Европы.
День германского единства отмечается с 3 октября 1990 года. Именно в эту дату ГДР официально вошла в состав ФРГ. Сегодня 3 октября является единственным государственным праздником Германии, установленным на федеральном уровне.
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