Белоруссия разрешит охоту на оленей в зоне отчуждения ЧАЭС

Туши убитых животных будут направлять на дозиметрический контроль. Это позволит определить, можно ли употреблять их мясо в пищу.

На территории белорусского Полесского радиационно-экологического заповедника планируют разрешить охотиться на лосей и оленей. Эта территория оказалась загрязнена после аварии на Чернобыльской АЭС.

На территории заповедника хотят разрешить трофейную охоту, при которой за уничтожение определённых видов животных платят крупные суммы. Полученные средства обычно уходят на воспроизводство популяций животных.

— Есть такой вид деятельности, как трофейная охота. Не все виды охоты, а трофейная. Это охота, при которой изымаются наиболее взрослые, наиболее высокие по своим качествам самцы. Трофейная охота на оленя и лося ценится по количеству отростков на рогах и весу рогов, — рассказал изданию РИА "Новости" директор заповедника Михаил Рубащенко.

По словам Рубащенко, соответствующие документы будут готовы в конце года.

По предварительным данным, в настоящий момент на территории заповедника обитают косули, около двух тысяч лосей и чуть больше двух тысяч благородных оленей.

Отмечается, что после охоты туши животных будут проходить дозиметрический контроль, после чего будет понятно, можно ли употреблять их мясо в пищу. Рубащенко пояснил, что обычно охотники забирают тушу и рога, но, если показатели будут выше нормы, "никто им (их) не отдаст".

Ранее сообщалось, что на Украине разработали речные туристические маршруты по рекам, протекающим в Чернобыле.