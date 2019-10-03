Подмосковный школьник раскаялся в убийстве одноклассницы

Школьник, убивший ученицу параллельного класса, раскаялся в содеянном, сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.
Напомним, ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки было найдено на территории заброшенной воинской части в Балашихе. Вскоре после этого был задержан ровесник погибшей, признавшийся в убийстве.
— На допросе подросток сообщил, что совершил убийство в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.
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