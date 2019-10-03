Подмосковный школьник раскаялся в убийстве одноклассницы

15-летняя девочка ушла из дома 1 октября и не вернулась, её тело нашли спустя сутки на территории заброшенной воинской части в Балашихе.

Школьник, убивший ученицу параллельного класса, раскаялся в содеянном, сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Напомним, ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки было найдено на территории заброшенной воинской части в Балашихе. Вскоре после этого был задержан ровесник погибшей, признавшийся в убийстве.

— На допросе подросток сообщил, что совершил убийство в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.