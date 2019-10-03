Родители солиста ансамбля рассказали о проблемах в школе: Сын приходил в слезах

Отец ребёнка отметил, что мальчик стал получать двойки за двойками после того, как пришла новая классная руководительница.

Родители солиста детского ансамбля Ильи Резника "Маленькая страна", которого ученики старших классов окунули головой в унитаз, рассказали Лайфу, что проблемы у ребёнка начались с приходом новой классной руководительницы.

— Два дня назад сын пришёл весь в слезах и рассказал, что классная руководительница ему сказала: "Ты больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будешь, так и передай своим родителям". А вчера нам вечером пришло это видео с издевательством над нашим сыном, — рассказала мама мальчика Алла.

Отец ребёнка Андрей отметил, что Саша стал получать двойки за двойками после того, как пришла новая классная руководительница.

— У нас стали появляться двойки за двойками, к нам, к родителям, поменялось отношение. Хотя мы всегда и билеты на концерты, и видео присылали, что Саша выступает в Кремле или на благотворительных концертах, — сказал мужчина.

Как рассказала Лайфу директор школы Марина Акатова, сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Женщина отметила, что подобные ситуации недопустимы, и пообещала принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло вновь. Акатова добавила, что сотрудники МВД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав начали проверку по факту случившегося.

Напомним, ранее классная руководительница подчеркнула, что виновники издевательств над мальчиком будут серьёзно наказаны.