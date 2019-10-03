Родители солиста ансамбля рассказали о проблемах в школе: Сын приходил в слезах

Родители солиста детского ансамбля Ильи Резника "Маленькая страна", которого ученики старших классов окунули головой в унитаз, рассказали Лайфу, что проблемы у ребёнка начались с приходом новой классной руководительницы.
— Два дня назад сын пришёл весь в слезах и рассказал, что классная руководительница ему сказала: "Ты больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будешь, так и передай своим родителям". А вчера нам вечером пришло это видео с издевательством над нашим сыном, — рассказала мама мальчика Алла.
Отец ребёнка Андрей отметил, что Саша стал получать двойки за двойками после того, как пришла новая классная руководительница.
— У нас стали появляться двойки за двойками, к нам, к родителям, поменялось отношение. Хотя мы всегда и билеты на концерты, и видео присылали, что Саша выступает в Кремле или на благотворительных концертах, — сказал мужчина.
Как рассказала Лайфу директор школы Марина Акатова, сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Женщина отметила, что подобные ситуации недопустимы, и пообещала принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло вновь. Акатова добавила, что сотрудники МВД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав начали проверку по факту случившегося.
Напомним, ранее классная руководительница подчеркнула, что виновники издевательств над мальчиком будут серьёзно наказаны.
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