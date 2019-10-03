В аэропорту Челябинска трап врезался в самолёт с пассажирами

ЧП произошло на борту Airbus A321 авиакомпании Nordwind. В салоне находилось 163 человека.

Самоходный трап протаранил Airbus A321 авиакомпании Nordwind в челябинском аэропорту. Инцидент произошёл, когда лайнер только-только прилетел из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уральское СУ на транспорте СК РФ.

— Воздушное судно Airbus A321 авиакомпании Nordwind сообщением Москва — Челябинск — Москва совершило посадку в аэропорту Челябинска. После чего для выгрузки пассажиров был подан трап, который, приблизившись к воздушному судну, повредил обшивку самолёта, — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

На борту в этот момент было 163 пассажира. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной стала неисправность трапа.