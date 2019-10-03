Основатель Google Сергей Брин женился

Бизнесмен ранее был женат на Энн Воджицки, но в июне 2015 года их брак был официально расторгнут.

Один из создателей американской корпорации Google, 46-летний Сергей Брин, женился на основателе и генеральном директоре компании ClearAccessIP 34-летней Николь Шанахан, которая занимается глобальными изменениями в области патентного дела. Об этом сообщает информационный портал Page Six.

Как отмечает издание, пара поженилась "какое-то время назад" после двухлетнего романа, однако об официальной регистрации брака стало известно только сейчас. По словам источника, торжество было скромным и о свадьбе знали только близкие.

Отметим, что у Сергея и Николь есть дочь, которая появилась на свет в конце прошлого года.

Ранее Лайф писал, что разработчик Google Сергей Брин попал в список 100 величайших бизнес-умов современности по версии американского журнала Forbes.