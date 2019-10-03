Life-контроль: Эксперты назвали самый вкусный и безвредный тёмный шоколад

"Росконтроль" проверил популярные бренды тёмного шоколада. Некоторые образцы попали в чёрный список.

Исследование проводилось в государственной аккредитованной лаборатории более чем по 60 параметрам. Эксперты оценивали качество и безопасность продукта, присутствие крахмала, массовую долю какао, наличие незаявленных и небезопасных жиров. Профессиональная группа дегустаторов оценила вкус, запах и консистенцию тёмного шоколада. В программе испытаний участвовали бренды Alpen Gold, "Особый" фабрики им. Крупской, "ЛЮКС Бабаевский" (ПАО "Красный Октябрь"), Dove, "Ашан", "Вдохновение", Globus и "ЛЮКС Бабаевский" (ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский").

Специалисты намеренно отправили на экспертизу две плитки тёмного шоколада "ЛЮКС" разных изготовителей, чтобы узнать, зависит ли качество продукции от места, где он был произведён. Оказалось, что да.

Шоколад "ЛЮКС Бабаевский", произведённый ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", попал в чёрный список из-за превышения показателя обсеменённости мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ) в 2,5 раза. В отличие от своего брата-близнеца образец не соответствует требованиям безопасности.

Мышьяк и ртуть

Проверенные образцы, кроме "ЛЮКС Бабаевский", вполне безопасны. Токсичные элементы (ртуть, свинец, мышьяк и кадмий) присутствуют в достаточно большом количестве, что вполне типично для шоколада, но не превышают максимально допустимое.

Какой шоколад самый вкусный?

Самое важное в шоколаде — это, конечно же, его вкус. Эксперты оценили каждый образец по трём показателям: вкусу и запаху, консистенции, структуре. За каждый из пунктов можно было получить по пять баллов.

У шоколада Alpen Gold участники дегустации отметили слабовыраженный шоколадный вкус, в сумме он набрал 11,9 балла. "Особый" фабрики им. Крупской оставил во рту кислое послевкусие и получил 11,8 балла — меньше, чем все остальные.

Dove и "Вдохновение" имеют недостаточно выраженный шоколадный вкус — 12,5 балла и 13 баллов соответственно. У шоколада "Ашан" вкус вяжущий, за который он заработал всего 12,5 балла. Образец Globus оставил во рту ощущение присутствия какао-порошка, в итоге экспертная оценка — 11,8.

Что же касается "Бабаевского", то оба образца имеют насыщенный вкус без горечи. Однако если шоколад, изготовленный на фабрике "Красный Октябрь", набрал 13,3 балла, то его тёзка получил 13,5 балла, выбившись в лидеры. Вкус обманчив, ведь именно этот образец — "Бабаевский" ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" — оказался в чёрном списке за нарушения требований безопасности.

Какой шоколад настоящий?

Является ли шоколад настоящим, можно определить, проверив массовую долю сухого обезжиренного остатка какао. В тёмном шоколаде данный показатель должен быть не меньше 14%, и все проверенные образцы успешно перешагнули данный рубеж. В "Особом" фабрики им. Крупской сухой обезжиренный остаток какао больше, чем в остальных участниках теста. То есть можно с уверенностью утверждать, что весь проверенный шоколад — настоящий.

А вот жирнокислотный состав жира образцов вызвал у экспертов сомнение, поскольку у всего проверенного шоколада он не в полной мере соответствует жирнокислотному составу масла какао. Вероятно, в процессе производства в него были добавлены какие-либо улучшители, которые используют для улучшения консистенции и ускорения технологических процессов.