Украинский шахматист-неудачник убил оппонента из-за поражения

Жертвой азартного и вспыльчивого игрока в шахматы стал мужчина пенсионного возраста.

Молодой житель Украины убил своего 82-летнего соперника по шахматной партии из-за поражения. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Инцидент произошёл во Львове. 82-летний пенсионер часто играл в шахматы со своим 33-летним другом. По версии следствия, пожилой мужчина всё время выигрывал у своего соперника, что выводило того из себя.

По предварительным данным, молодой мужчина не смог выдержать очередного поражения, схватил молоток и нанёс пенсионеру несколько ударов. В результате инцидента пожилой львовянин скончался на месте.

По данному факту было начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства происшествия. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.