Появилось видео с места столкновения трапа и самолёта Nordwind в Челябинске

СК РФ опубликовал видео с места столкновения трапа и пассажирского самолёта авиакомпании Nordwind в челябинском аэропорту. На кадрах видны повреждения, которые получил лайнер.

Как уже сообщалось после приземления в лайнер рейсом Москва — Челябинск — Москва врезался трап. На борту в этот момент были 163 пассажира и шесть челнов экипажа.

Сейчас сотрудники СУ на транспорте СКР на транспорте осматривают место ЧП, само воздушное судно, опрашивают членов экипажа и сотрудников наземных служб аэропорта.