В США заявили, что Белый дом скрыл 20 минут беседы Трампа с Зеленским

Независимый американский сенатор Ангус Кинг заявил, что в стенограмме беседы президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского не хватает как минимум 20 минут разговора. Своими подозрениями он поделился с телеканалом CNN.

По его словам, разговор глав государств длился около 30 минут, в то время как зачитывание представленной стенограммы занимает лишь десять.

— У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает, — заявил он.

При этом он оговорился, что какое-то время могло уйти на перевод, однако всё же посчитал значительный "пробел" поводом для расследования.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.