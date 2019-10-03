Американская панк-певица умерла от редкой болезни

Основательница и вокалистка панк-группы The Muffs Ким Шаттак умерла на 57-м году жизни от редкой болезни. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Причиной смерти певицы стал боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко. Шаттак боролась с недугом в течение нескольких последних лет. В мире насчитывается от 0,86 до 2,5 случая заболевания боковым амиотрофическим склерозом на 100 тысяч человек в год.

The Muffs была основана в 1991 году. Группа выпустила семь студийных альбомов и снялась в фильме "День отца" с Робином Уильямсом. Шаттак также сотрудничала с такими коллективами, как The Pixies и NOFX.