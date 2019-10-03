СК возбудил дело по факту издевательств над учеником, которого окунули в унитаз

Видео с издевательствами над участником детского ансамбля Ильи Резника распространилось в соцсетях.

В Москве СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над семиклассником, которого другие школьники окунули головой в унитаз, сообщает пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, не позднее 2 октября группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания, — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

Сейчас следователи выясняются все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Напомним, ранее классная руководительница одной из московских школ узнала на видео из соцсетей своего ученика, которого другие школьники окунали головой в унитаз. Мальчик учится в седьмом классе, а также поёт в детском ансамбле у Ильи Резника. Его родители рассказали Лайфу, что проблемы у ребёнка начались задолго до инцидента.