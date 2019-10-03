Сына вице-президента МТС задержали в Москве после трёхчасовой погони

Сотрудникам ГИБДД пришлось взламывать BMW Алана Ибрагимова, в котором он "забаррикадировался" и отказывался выходить.

Сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на BMW задержали в Москве. Его поймали сотрудники ГИБДД после трёхчасовой погони. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Более того, дэпээсникам буквально пришлось взламывать автомобиль, так как Ибрагимов в нём "забаррикадировался" и отказывался открывать сотрудникам ГИБДД. По данным источника Лайфа, у молодого человека были признаки наркотического опьянения, однако результатов экспертизы пока нет.

Стоит отметить, у 25-летнего Алана Ибрагимова больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.