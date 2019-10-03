Омбудсмен разберётся в инциденте с издевательством над солистом ансамбля Резника

По словам Татьяны Потяевой, в школу приедут сотрудники управления по детству и будут проводить беседы с классным руководителем, директором и участниками конфликта.

Московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева будет разбираться в инциденте с издевательством над юным солистом ансамбля Ильи Резника "Маленькая страна". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Конечно, будем разбираться. У меня пока нет уполномоченного по правам ребёнка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, что произошло, каким образом было допущено, — отметила Потяева.

Ранее сообщалось, что в Москве ученики старших классов окунули головой в унитаз участника детского ансамбля Ильи Резника "Маленькая страна". Видеоролик с издевательствами распространился в социальных сетях. Родители мальчика рассказали Лайфу о проблемах ребёнка в школе.