В Жуковском опровергли аварийную ситуацию на МС-21 во время испытаний

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Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Пресс-служба аэропорта Жуковский не подтвердила информацию о неполадках на борту самолёта МС-21-300.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что во время испытательного полёта у судна произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой.

У самолёта просто не сработал датчик выпуска шасси, никакой неполадки не было. В настоящее время он сел, заруливает на стоянку. Посадка не была аварийной, — рассказали Лайфу в пресс-службе.

Самолёт МС-21-300 проходит испытания в лётно-исследовательском институте имени Громова. Впервые судно публично продемонстрировали на МАКС-2019. А в сентябре появилось видео первого приземления самолёта за рубежом.

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