В онкоцентре им. Блохина подписали четыре из пяти заявлений об увольнении врачей

По данным руководства медицинского учреждения, больше заявлений от сотрудников не поступало.

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина подписали четыре из пяти заявлений об увольнении врачей, сообщает РИА "Новости".

По словам руководства, больше заявлений от сотрудников не поступало.

Напомним, работники московского онкоцентра имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало врачей.

Медики центра уже составили график увольнений, чтобы не оставить больных детей без присмотра. По словам замдиректора, всего увольняется девять врачей.