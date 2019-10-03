Наркотики, патроны и пистолет-пугач. Что нашли в BMW у сына топ-менеджера МТС

Сейчас 25-летнего Алана Ибрагимова и его приятеля везут на медосвидетельствование.

В вишнёвом ВMW, принадлежащем cыну Руслана Ибрагимова — вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти, нашли много интересного. По информации Лайфа, среди находок — два пакетика, предположительно, из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и вещество, похожее на гашиш.

Сейчас 25-летнего Алана Ибрагимова и его приятеля везут на медосвидетельствование.

Помимо наркотиков у мажора на BMW нашли больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.

Ранее Лайф сообщал, что мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь затем стало известно, что нарушитель оказался сыном топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Тут Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова.