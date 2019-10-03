В Дербенте задержан мужчина, который убил стоматолога из-за зубной боли

Инцидент произошёл 2 октября. После того как медик вышел во двор своего дома, мужчина нанёс ему удар кинжалом в область сердца.

В Дербенте задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве стоматолога из-за зубной боли. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Республике.

Подозреваемого удалось вычислить по фотороботу, составленному по "горячим следам". Сейчас мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции для дачи показаний.

Напомним, что в среду, 2 октября, во дворе одного из домов было обнаружено тело молодого стоматолога с признаками насильственной смерти. По версии следователей, преступник появился в доме погибшего медика около шести утра и пожаловался на сильную зубную боль. На предложение прийти на приём чуть позднее — в 8 утра — злоумышленник нанёс стоматологу удар сувенирным ножом.