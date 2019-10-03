В Саратовской области два человека погибли в пожаре в частном доме

Предварительной причиной гибели мужчин называется отравление продуктами горения.

В Саратовской области два человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошёл в ночь на 3 октября в селе Васильевка Марксовского района. В экстренные службы о возгорании сообщили около часа ночи.

— После тушения огня внутри дома обнаружены тела двоих мужчин со следами термического воздействия, предположительно, 63-летнего хозяина домовладения и 65-летнего односельчанина, — говорится в сообщении СКР.

Предварительной причиной гибели мужчин назвали отравление продуктами горения. По факту происшествия проводится проверка.

Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ сообщают, что в пожаре погиб ещё один человек, личность которого установить пока не удалось.