В Саратовской области два человека погибли в пожаре в частном доме

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Предварительной причиной гибели мужчин называется отравление продуктами горения.

В Саратовской области два человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

<p>Фото © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1395786/" target="_blank">СУ СКР по Саратовской области</a></p>

Инцидент произошёл в ночь на 3 октября в селе Васильевка Марксовского района. В экстренные службы о возгорании сообщили около часа ночи.

После тушения огня внутри дома обнаружены тела двоих мужчин со следами термического воздействия, предположительно, 63-летнего хозяина домовладения и 65-летнего односельчанина, — говорится в сообщении СКР.

Предварительной причиной гибели мужчин назвали отравление продуктами горения. По факту происшествия проводится проверка.

Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ сообщают, что в пожаре погиб ещё один человек, личность которого установить пока не удалось.

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