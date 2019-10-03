Момент спасения блуждавшего по тувинской тайге мальчика попал на видео

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СК РФ опубликовал видеоролик с 12-летним мальчиком, которого после четырёх дней поисков нашли в тайге в Республике Тыва.

На кадрах видно, как мальчика сажают в моторную лодку и отпаивают горячим чаем. Вертолёт должен доставить ребёнка в центральную больницу Кызыла.

29 сентября ребёнок отправился на сбор кедровых орехов и пропал. Как сообщал Лайф, ребёнок был найден с помощью кинологической службы МВД. Собаки смогли обнаружить мешок с орехами и взять след пропавшего.

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