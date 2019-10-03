В Нью-Йорке питбуль жестоко покусал маленькую дочь казахского дипломата

Нападение случилось, когда девочка с мамой шли к машине, чтобы поехать в детский сад.

В Нью-Йорке собака породы питбуль напала на четырёхлетнюю дочь советника постпредства Казахстана при ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Инцидент произошёл 2 октября в округе Ривердейл около 8 утра по местному времени (15:00 мск).

— Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребёнка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент, — говорится в сообщении дипведомства.

Девочку с ранами на лице и шее доставили в больницу Jacobi Hospital. Врачи провели операцию, угрозы для жизни ребёнка нет. В полиции начали расследование по факту нападения животного. Семья девочки намерена подать в суд на владельцев питбуля.