В Нью-Йорке питбуль жестоко покусал маленькую дочь казахского дипломата

В Нью-Йорке собака породы питбуль напала на четырёхлетнюю дочь советника постпредства Казахстана при ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
Инцидент произошёл 2 октября в округе Ривердейл около 8 утра по местному времени (15:00 мск).
— Собака без поводка и намордника появилась неожиданно и напала на девочку в тот момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад. Отбить собаку от ребёнка помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент, — говорится в сообщении дипведомства.
Девочку с ранами на лице и шее доставили в больницу Jacobi Hospital. Врачи провели операцию, угрозы для жизни ребёнка нет. В полиции начали расследование по факту нападения животного. Семья девочки намерена подать в суд на владельцев питбуля.
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