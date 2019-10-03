В жилом доме на юге Чехии прогремел взрыв, один погиб и девять пострадали

В жилом доме в городе Ленора на юге Чехии прогремел взрыв, после этого начался сильный пожар. Как сообщают чешские СМИ со ссылкой на полицию, один человек погиб, ещё девять пострадали, причём состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

— В пострадавшем доме было шесть квартир. Взрыв был очень сильный, его слышали на расстоянии нескольких километров, — сообщили представители полиции.

В правоохранительных органах не исключают, что взрыв был устроен намеренно. Подробности ЧП выясняются.