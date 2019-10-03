Задержанный сын вице-президента МТС отказался от медосвидетельствования

По данным источника Лайфа, в BMW 6 Алана Ибрагимова нашли два пакетика, предположительно, из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и вещество, похожее на гашиш.

Сын Руслана Ибрагимова — вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти — отказался от медицинского освидетельствования. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Вместе с Аланом от процедуры отказался и его друг Никита Калгашкин, их вместе задержали после трёхчасовой погони в столице. Теперь молодым людям грозит уголовное дело. Источник Лайфа пояснил, что сына топ-менеджера уже ловили за рулём в нетрезвом состоянии.

Как уже сообщал Лайф, мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь затем стало известно, что нарушитель оказался сыном топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова.